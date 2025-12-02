Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen cada sorteo con la esperanza de acertar el número ganador. Para muchos apostadores, este chance no solo representa una oportunidad de ganar, sino una tradición diaria cargada de emoción.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 2 de diciembre

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 2 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus jugadores. Los sorteos se realizan puntualmente:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día para quienes incluyen el chance en su rutina.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día también radica en sus diferentes modalidades, diseñadas para adaptarse a todo tipo de jugadores. Cada opción ofrece una manera distinta de apostar y una oportunidad específica de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar exactamente las cuatro cifras.

4 cifras combinado: permite que las cuatro cifras salgan en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, el juego se mantiene dinámico, accesible y flexible para apostadores de todos los niveles.



Valor de las apuestas

Una de las mayores ventajas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona participe sin importar su presupuesto.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es rápido, sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Además, según el valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y cercanía, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con ganar.