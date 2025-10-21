Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa una mezcla única de tradición, emoción y orgullo regional.

Para muchos, no se trata solo de un sorteo, sino de un ritual diario lleno de expectativa, en el que miles de jugadores siguen atentamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador y cambiar su destino.



Número ganador de Paisita Día hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 21 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación estable que permite a los jugadores disfrutar cada jornada con entusiasmo y puntualidad:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios fijos garantizan que los participantes puedan conocer los resultados en tiempo real, convirtiendo cada día en una cita con la suerte y la emoción.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito del Paisita Día es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada participante puede elegir cómo apostar y aumentar sus posibilidades:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, cada sorteo se convierte en una experiencia divertida, dinámica y accesible tanto para jugadores frecuentes como para quienes prueban su suerte de vez en cuando.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser un juego económico y cercano a todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pueda participar sin necesidad de invertir grandes sumas. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan vivir la emoción del chance de forma sencilla y responsable.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso seguro, rápido y confiable. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Además, según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el Paisita Día garantiza transparencia y confianza en cada entrega de premios, reafirmando su compromiso con los jugadores que día a día buscan alcanzar la suerte paisa.