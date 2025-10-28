Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Para miles de jugadores, participar en este sorteo no es solo una apuesta, sino un ritual diario lleno de ilusión y esperanza, donde un número puede cambiar por completo la suerte.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 28 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene horarios fijos que permiten a sus seguidores acompañar cada sorteo con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido el sorteo en una cita diaria con la fortuna. Cada día, miles de personas siguen atentamente el resultado con la expectativa de ver su número premiado.



Modalidades de juego

Una de las grandes fortalezas del Paisita Día es la amplia variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para adaptarse a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el juego se ha convertido en una opción versátil y entretenida, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el mundo de las apuestas.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite disfrutar la emoción sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta flexibilidad económica ha sido clave para su éxito y su popularidad en todo el país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan los siguientes requisitos adicionales:

