Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Colombia y goza de gran popularidad en Antioquia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, se ha convertido en una costumbre que mezcla tradición y la emoción de apostar. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 9 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día se juega todos los días de la semana:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esto lo convierte en un sorteo disponible de manera constante para quienes buscan probar suerte diariamente.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diferentes maneras de participar, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que salgan:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Desde 2025 también se incluyó la modalidad de la quinta balota, que brinda más opciones para alcanzar premios atractivos.



Valor de las apuestas

El Paisita Día está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio de este chance es necesario presentar documentos básicos, y dependiendo del monto ganado, se exigen requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio (UVT):

