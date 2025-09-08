Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Colombia, especialmente popular en Antioquia.

Su nombre es un homenaje a la cultura paisa y, gracias a sus transmisiones en vivo por Teleantioquia, se ha consolidado como una tradición que combina arraigo cultural y la emoción del juego. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de apostar con la quinta balota, un número adicional que incrementa las oportunidades de acceder a premios más altos. Para confirmar la validez del tiquete, siempre se recomienda verificar el resultado con un vendedor autorizado.



Horario del sorteo

El Paisita Día se juega todos los días de la semana en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece distintas formas de jugar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

El juego es accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Paisita Día, los jugadores deben presentar ciertos documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Día sigue siendo un símbolo de tradición y emoción en Antioquia, ofreciendo la posibilidad de ganar premios atractivos a quienes disfrutan del chance en Colombia.