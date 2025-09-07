Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Colombia, con gran popularidad en Antioquia.

Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y gracias a sus transmisiones en vivo por Teleantioquia, se ha consolidado como un juego con fuerte arraigo cultural en la región. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 7 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden apostar con la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener premios si coincide con las cifras apostadas. Se recomienda verificar el resultado con el vendedor autorizado para confirmar la validez del tiquete.



Horario de juego

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días de la semana:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece diversas formas de jugar, con premios que dependen del número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Valor de las apuestas

El juego es accesible y se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los jugadores deben presentar documentos básicos y cumplir requisitos adicionales según el monto del premio (UVT):

Documentos fundamentales:



Tiquete original, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio:



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: además de lo anterior, se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Día sigue siendo una tradición en Antioquia, ofreciendo emoción diaria y la oportunidad de ganar premios atractivos a todos los amantes del chance.