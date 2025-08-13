Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura "Paisa", símbolo de tradición y orgullo en esta zona del país. Los sorteos se transmiten en directo por el canal Teleantioquia.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar si los números apostados coinciden exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del sorteo Paisita Día este miércoles 13 de agosto

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también pueden añadir una “quinta balota” o número adicional, una opción que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días:



De lunes a sábado a la 1:00 p.m.

Domingos y festivos a las 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logren:



Cuatro cifras directo o superpleno: Coincidir las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido, pero siempre se deben presentar ciertos documentos esenciales:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

