Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen a diario el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.
Para muchos jugadores, este sorteo es más que una apuesta: es una costumbre que combina expectativa, emoción y la posibilidad de cambiar el día con un solo número.
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha generado confianza y fidelidad entre sus seguidores:
Gracias a su puntualidad, cada sorteo se convierte en una cita habitual con la suerte, seguida por miles de colombianos que esperan el resultado con entusiasmo.
Una de las razones del éxito del Paisita Día es su variedad de modalidades, pensadas para diferentes gustos, niveles de experiencia y presupuestos. Estas opciones permiten jugar de manera sencilla, flexible y emocionante:
Con esta variedad, tanto los jugadores expertos como quienes apenas comienzan encuentran un estilo de juego que se ajusta a sus preferencias.
El Paisita Día también destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.
Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con su mezcla de tradición, confiabilidad y emoción, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del país. Día tras día, ofrece una nueva oportunidad para soñar en grande y, con un poco de suerte, ganar.