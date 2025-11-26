Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen a diario el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.

Para muchos jugadores, este sorteo es más que una apuesta: es una costumbre que combina expectativa, emoción y la posibilidad de cambiar el día con un solo número.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha generado confianza y fidelidad entre sus seguidores:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Gracias a su puntualidad, cada sorteo se convierte en una cita habitual con la suerte, seguida por miles de colombianos que esperan el resultado con entusiasmo.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Paisita Día es su variedad de modalidades, pensadas para diferentes gustos, niveles de experiencia y presupuestos. Estas opciones permiten jugar de manera sencilla, flexible y emocionante:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Con esta variedad, tanto los jugadores expertos como quienes apenas comienzan encuentran un estilo de juego que se ajusta a sus preferencias.



Valor de las apuestas

El Paisita Día también destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, confiabilidad y emoción, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del país. Día tras día, ofrece una nueva oportunidad para soñar en grande y, con un poco de suerte, ganar.