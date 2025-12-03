Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
El Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores esperan con emoción el número ganador. Para muchos, este chance no solo es una apuesta, sino una tradición diaria que combina expectativa y esperanza.
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Paisita Día mantiene un horario fijo que refuerza la confianza de sus apostadores. Los sorteos se realizan puntualmente:
Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día para quienes incluyen el chance dentro de su rutina.
Parte del éxito del Paisita Día está en la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para todo tipo de jugadores. Cada opción tiene su propio método y forma de ganar:
Gracias a esta variedad, el Paisita Día se mantiene como un juego dinámico, accesible y flexible para apostadores de todos los niveles.
Una de sus grandes ventajas es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin afectar su presupuesto.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:
Con su mezcla de tradición, emoción y facilidad de participación, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con ganar.