Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores esperan con emoción el número ganador. Para muchos, este chance no solo es una apuesta, sino una tradición diaria que combina expectativa y esperanza.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que refuerza la confianza de sus apostadores. Los sorteos se realizan puntualmente:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día para quienes incluyen el chance dentro de su rutina.



Modalidades de juego

Parte del éxito del Paisita Día está en la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para todo tipo de jugadores. Cada opción tiene su propio método y forma de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar exactamente las cuatro cifras.

4 cifras combinado: permite que las cuatro cifras salgan en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras de forma exacta.

1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, el Paisita Día se mantiene como un juego dinámico, accesible y flexible para apostadores de todos los niveles.



Valor de las apuestas

Una de sus grandes ventajas es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin afectar su presupuesto.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y facilidad de participación, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con ganar.