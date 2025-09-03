Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Colombia, especialmente popular en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus transmisiones en vivo se realizan por el canal regional Teleantioquia, lo que refuerza el arraigo cultural del juego en la región.

Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, este chance ofrece a los jugadores la posibilidad de ganar al acertar las cifras en el orden establecido.

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el año 2025 se incorporó una novedad que ha despertado gran interés: la “quinta balota”, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se lleva a cabo todos los días de la semana en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance Paisita Día

Este sorteo cuenta con diversas modalidades de apuesta, que se diferencian por el número de cifras y el orden en que se deben acertar. Estas opciones permiten que cada jugador elija la que más se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se deben acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se deben acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Reclamar un premio del Paisita Día depende del monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre son necesarios:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):

