El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos y tradicionales de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten a través del canal regional Teleantioquia.

Este juego de azar se caracteriza por su dinámica sencilla y accesible. Los apostadores pueden participar con valores que van desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El evento puede seguirse en tiempo real a través de la transmisión en vivo:

Número ganador de Paisita Día hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 10 de enero de 2026 es el 1117. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 1117

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 117

La quinta: 6

Paisita Día resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026 Foto: Blu Radio

Desde el año 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias siempre que se acierte de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, con horarios establecidos que permiten a los jugadores planear sus apuestas y consultar los resultados oportunamente:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance?

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras : acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, presupuesto y expectativas.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día varía según el monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):

