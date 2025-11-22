Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Publicidad
El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen el sorteo con la esperanza de acertar el número ganador.
Para muchos jugadores, participar no es solo una apuesta: es una tradición que mezcla expectativa, emoción y un toque de ilusión diaria. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este juego mantiene una programación estable, lo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus seguidores a lo largo del país:
Esta puntualidad ha convertido cada sorteo en una cita diaria con la suerte para miles de colombianos.
Una de las claves del éxito de este chance es su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores:
Gracias a estas opciones, tanto apostadores expertos como principiantes encuentran una modalidad acorde a su estilo y presupuesto.
El Paisita Día se mantiene como un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de grandes inversiones.
El proceso de cobro es sencillo y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar en un punto autorizado:
Según el valor ganado (expresado en UVT), se solicitan documentos adicionales:
Con su mezcla de tradición, seguridad y emoción, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos del país. Cada sorteo abre una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.