Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen el sorteo con la esperanza de acertar el número ganador.

Para muchos jugadores, participar no es solo una apuesta: es una tradición que mezcla expectativa, emoción y un toque de ilusión diaria. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Este juego mantiene una programación estable, lo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus seguidores a lo largo del país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta puntualidad ha convertido cada sorteo en una cita diaria con la suerte para miles de colombianos.



Modalidades de juego del Paisita Día

Una de las claves del éxito de este chance es su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, tanto apostadores expertos como principiantes encuentran una modalidad acorde a su estilo y presupuesto.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se mantiene como un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar en un punto autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor ganado (expresado en UVT), se solicitan documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, seguridad y emoción, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos del país. Cada sorteo abre una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.