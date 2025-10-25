Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa una mezcla perfecta entre emoción, tradición y orgullo regional.

Para muchos jugadores, participar en este sorteo no es solo una apuesta, sino un ritual diario lleno de ilusión y esperanza por cambiar su suerte con un solo número. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 25 de octubre de 2025 es el 8194 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8194

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 194

La quinta: 9

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación estable que permite a los jugadores seguir cada jornada con puntualidad y entusiasmo.



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido cada sorteo en una cita diaria con la suerte, donde miles de personas esperan con expectativa el número que podría alegrarles el día.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ofrecer distintas formas de ganar y adaptarse a todos los presupuestos. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día se mantiene como un juego versátil, accesible y emocionante, ideal tanto para apostadores frecuentes como para quienes deciden probar suerte por primera vez.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es reconocido por ser un juego económico y flexible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta accesibilidad ha contribuido a su éxito y permanencia como uno de los sorteos más populares del país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Paisita Día sigue siendo más que un simple juego de azar: es una tradición antioqueña que combina emoción, esperanza y orgullo regional. Día tras día, continúa llevando alegría y sueños a miles de colombianos que confían en que la suerte puede cambiarles la vida en cualquier momento.