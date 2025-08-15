Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, región cuya cultura “paisa” le da nombre. Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia y atraen diariamente a miles de apostadores.

En este juego de suerte, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden con el resultado oficial del sorteo. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes, 15 de agosto es el 4084 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4084

Dos últimas cifras: 84

Tres últimas cifras: 084

La quinta: 5



Desde 2025, los jugadores pueden sumar a su apuesta la quinta balota o número adicional, una opción que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

El trámite depende del monto ganado, pero siempre deberá presentar:

Documentos obligatorios:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

