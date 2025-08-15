Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El chance Paisita Día se juega todos los días después del mediodía. Aquí puede conocer el número ganador del sorteo de hoy, 15 de agosto de 2025.

Paisita Día
Paisita Día
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 01:04 p. m.

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, región cuya cultura “paisa” le da nombre. Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia y atraen diariamente a miles de apostadores.

En este juego de suerte, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden con el resultado oficial del sorteo. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes, 15 de agosto es el 4084 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 4084
  • Dos últimas cifras: 84
  • Tres últimas cifras: 084
  • La quinta: 5

Desde 2025, los jugadores pueden sumar a su apuesta la quinta balota o número adicional, una opción que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días:

  • Lunes a sábado: 1:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

El trámite depende del monto ganado, pero siempre deberá presentar:

Documentos obligatorios:

  • Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo los documentos obligatorios.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos obligatorios + Formato SIPLAFT (disponible en el Punto de Venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria (máximo 30 días de expedida, a nombre del ganador). El pago se realizará por transferencia bancaria en aproximadamente 8 días hábiles.
