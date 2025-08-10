Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre honra la identidad y tradición de la cultura “Paisa”.

Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, brinda a los apostadores la oportunidad de tentar la suerte con montos que van desde $500 hasta $25.000. Para convertirse en ganador, las cifras elegidas deben coincidir en el orden exacto, de izquierda a derecha, con el resultado oficial.

El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo 10 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el 2025, el juego cuenta además con la opción de una “quinta balota” o “número adicional”, que aumenta las probabilidades de llevarse premios más altos cuando se acierta junto a las demás cifras principales.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo se realiza todos los días de la semana, con horarios diferenciados:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, con premios que dependen tanto del número de cifras acertadas como del orden en que se obtengan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El trámite para reclamar un premio varía según el monto ganado, pero siempre se exigen unos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor en UVT:

