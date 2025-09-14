Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Este sorteo, que refleja la tradición y cultura paisa, se transmite en vivo todos los días a través de Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir los resultados desde la comodidad de su hogar.

Número ganador de Paisita Noche hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

En la noche del domingo, 14 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue: 1400.



Número principal: 1400

Tres últimas cifras: 400

Dos últimas cifras: 00

Animal asociado: Tigre

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, un número adicional que aumentó las posibilidades de ganar, haciendo cada jornada aún más emocionante para los jugadores.



¿Cuándo se juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se lleva a cabo a diario en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta frecuencia, los participantes cuentan con varias oportunidades durante la semana para probar su suerte.



¿Cómo participar en el Chance Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es sencillo y accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, con la opción de escoger hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

De esta manera, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo y presupuesto.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para reclamar un premio del Paisita Noche, el ganador debe presentar siempre los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), aplican condiciones adicionales:

