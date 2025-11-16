Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 16 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más seguidos por los aficionados al chance en Colombia. Cada día, después de las 6:00 p.m., miles de jugadores permanecen pendientes de la transmisión oficial para conocer el número ganador.

Resultado oficial del Paisita Noche – 16 de noviembre de 2025

Número ganador: 6918

Tres últimas cifras: 918

Dos últimas cifras: 18

Animal asociado: Perro

La quinta balota: una novedad que aumentó la emoción

Desde 2025, el Paisita Noche implementó la quinta balota, una innovación que cambió por completo la dinámica del sorteo al ampliar las posibilidades de juego. Esta característica adicional no solo diversificó los métodos de participación, sino que elevó el nivel de expectativa entre los jugadores, quienes ahora aguardan un desenlace más impredecible y entretenido.

La acogida de esta novedad ha sido ampliamente positiva. Muchos apostadores aseguran que la quinta balota agrega un componente extra de estrategia y suspenso, fortaleciendo el atractivo del sorteo y atrayendo a nuevos participantes. Gracias a esta renovación, el Paisita Noche logró modernizarse sin perder su identidad tradicional, un equilibrio que ha impulsado su crecimiento sostenido en popularidad y lo mantiene como uno de los favoritos en los resultados del chance.



Horarios oficiales del Paisita Noche

Los horarios del Paisita Noche se mantienen constantes, lo que facilita que los jugadores sigan diariamente los resultados del chance sin confusión. La programación oficial es:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Esta regularidad ha convertido al sorteo en un acompañante habitual de las noches colombianas. Para muchos, revisar el número ganador forma parte de su rutina diaria: un momento breve, pero cargado de expectativa, que refleja la tradición del chance en el país y la importancia cultural de los sorteos nocturnos.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es un proceso sencillo, incluso para quienes se inician en el mundo de los juegos de azar. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores constantes encuentren opciones que se ajusten a su presupuesto y estilo de juego.



Las modalidades disponibles ofrecen múltiples formas de ganar:



Cuatro cifras directo (superpleno): consiste en acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

Combinado cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: premia el acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: ofrece la posibilidad de acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): se gana acertando las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premia el acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el sorteo ofrece alternativas tanto para quienes buscan apuestas simples como para quienes prefieren modalidades con mayor estrategia.