Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la cultura popular y de la rutina de muchos apostadores. Cada noche, miles de jugadores siguen atentos la transmisión por Teleantioquia, esperando con ilusión que su número resulte ganador.

Número ganador de Paisita Noche hoy, domingo 28 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el sorteo incorporó una novedad que ha dado mucho de qué hablar: la quinta balota, una cifra adicional que no solo aumenta las posibilidades de ganar, sino que mantiene la emoción al máximo hasta el último segundo.



Horario de los sorteos

El Paisita Noche mantiene una programación fija para que los jugadores disfruten la emoción del azar todos los días de la semana:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cómo participar

Apostar en el Paisita Noche es fácil y accesible para todos. Las jugadas van desde $500 hasta $25.000 pesos, con diversas modalidades que se adaptan a cada estilo de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Esta variedad de alternativas hace que tanto jugadores experimentados como principiantes encuentren una opción ideal para probar suerte.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar los premios del Paisita Noche está diseñado para ser ágil y confiable. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

