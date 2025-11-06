Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

El Paisita Noche sigue destacándose como uno de los sorteos más populares del país. Su tradición, arraigada en Antioquia, ha trascendido generaciones y continúa reuniendo a miles de jugadores que cada día esperan con emoción el número ganador. Este juego de azar no solo mantiene viva la expectativa, sino también un sentido de comunidad que se refleja en hogares, barrios y conversaciones que se prolongan después de cada transmisión.

Resultado del sorteo – 6 de noviembre de 2025

El sorteo del jueves 6 de noviembre de 2025 entregó como resultado oficial el número , asociado al animal



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Este resultado marcó la suerte de la jornada y dejó celebraciones en distintas regiones del país.



Una tradición que une a familias y vecinos

Desde hace décadas, el Paisita Noche se ha consolidado como una cita diaria para miles de colombianos. En numerosos hogares antioqueños, la transmisión por Teleantioquia es un momento esperado del día, donde la ilusión y el nerviosismo se mezclan mientras las balotas definen el futuro de cada apuesta.

Más que un sorteo, el Paisita Noche representa un ritual compartido: familias reunidas frente al televisor, vecinos comentando los resultados y una conversación que se extiende a redes sociales y grupos comunitarios.



La quinta balota: un cambio que revolucionó el sorteo

En 2025, el Paisita Noche sorprendió a sus seguidores con la incorporación de la quinta balota, una innovación que aumentó el suspenso y diversificó las opciones de premio. Desde su llegada, los jugadores han aplaudido el dinamismo y la emoción adicional que aporta esta nueva modalidad, convirtiéndola en parte esencial de la experiencia nocturna.



Horarios del Paisita Noche

El sorteo mantiene una programación estable que facilita su seguimiento por parte de los jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a estos horarios, el Paisita Noche se ha convertido en un espacio fijo dentro de la rutina diaria.



Cómo jugar el Paisita Noche

Participar es sencillo y accesible para todos los presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, con varias modalidades para elegir:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Combinado cuatro cifras: las mismas cifras en cualquier orden.

las mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. C ombinado tres cifras : tres últimas cifras en cualquier orden.

: tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Cada opción ofrece niveles de premio distintos, permitiendo que cada jugador elija la estrategia que mejor se ajuste a sus preferencias.



Paisita Noche: un sorteo que conecta al país

Más allá del azar, el Paisita Noche se ha convertido en un punto de encuentro entre comunidades, familias y jugadores de todas las edades. Su tradición, sus innovaciones y la cercanía con el público lo convierten en uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, manteniendo viva la emoción cada noche.