Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más seguidos por los colombianos. Cada día, miles de jugadores se conectan para conocer el número ganador, manteniendo viva una tradición que combina emoción, expectativa y el espíritu comunitario propio de Antioquia, región donde nació este popular juego de azar.

Resultado del Paisita Noche – 5 de noviembre de 2025

El sorteo correspondiente al miércoles, 5 de noviembre de 2025 dejó como resultado oficial el número:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Estos números marcaron la suerte de la jornada, dejando celebraciones en varios hogares y manteniendo vivo el entusiasmo por el próximo sorteo.



Una tradición que reúne a familias y vecinos

Desde hace décadas, el Paisita Noche se ha posicionado como una de las loterías regionales más queridas del país. En numerosos hogares antioqueños, la transmisión a través de Teleantioquia se ha convertido en una cita diaria. Más que un juego, representa un momento para compartir en familia mientras se sigue el movimiento de las balotas con nerviosismo, ilusión y optimismo.

Durante cada emisión, la emoción se percibe en el ambiente: jugadores que esperan escuchar su número, familias que celebran juntas y conversaciones que continúan en redes y barrios enteros después del sorteo.



La quinta balota: un cambio que transformó el sorteo

Uno de los hitos más recientes del Paisita Noche fue la introducción de la quinta balota en 2025. Esta innovación añadió un componente adicional de suspenso y multiplicó las posibilidades de ganar.

Desde su implementación, el público ha recibido el cambio con entusiasmo, destacando que la dinámica del sorteo se volvió más ágil, entretenida y emocionante. Hoy, cada noche se vive con la expectativa de que un giro repentino pueda cambiar los resultados en segundos.



Horarios del Paisita Noche

El Paisita Noche mantiene horarios fijos que facilitan su integración en la rutina de los jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a esta programación estable, el sorteo se ha convertido en un momento esperado al final del día por miles de colombianos.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar en el Paisita Noche es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y el jugador cuenta con varias modalidades para elegir según su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: Gana acertando las mismas cifras en cualquier orden.

Gana acertando las mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Premia el acierto exacto de las tres últimas cifras.

Premia el acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : Acierta las dos últimas cifras.

: Acierta las dos últimas cifras. Una cifra (uña): Gana al acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, lo que permite adaptar la apuesta a las preferencias del jugador.



Paisita Noche: un sorteo que conecta a todo un país

Más allá de la suerte, el Paisita Noche es una experiencia social que se vive en hogares, barrios y comunidades. Sus resultados se comentan, se comparten y generan una conexión emocional que traspasa generaciones.



Con su mezcla de tradición, nuevas dinámicas y cercanía con el público, este sorteo continúa siendo uno de los más emblemáticos de Colombia, manteniendo vivo el entusiasmo cada noche.