Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, especialmente en Antioquia, donde su tradición se ha fortalecido con el paso de los años. Con transmisiones diarias en vivo a través de Teleantioquia, este chance permite participar desde tan solo $500, ofreciendo la posibilidad de obtener premios significativos con una inversión mínima.

Número ganador del sorteo del jueves 7 de agosto de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si ha sido premiado.



¿A qué hora se juega el Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

¿Cómo se juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diferentes formas de ganar, según las cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): coincidencia exacta del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una quinta balota opcional. Si esta coincide con el número principal seleccionado, el valor del premio se incrementa considerablemente.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para reclamar un premio, es necesario presentar los siguientes documentos:



Documentación obligatoria:

Tiquete original (sin tachaduras ni enmendaduras).

Cédula de ciudadanía original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto del premio:

Premios menores a 48 UVT: solo documentación básica.

solo documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe añadir el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

se debe añadir el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Mayores a 182 UVT: además de los anteriores, se requiere una certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Noche no solo ofrece la emoción de ganar, sino que también representa una tradición arraigada en muchos hogares colombianos. ¿Ya revisaste tu número? ¡La suerte puede estar de tu lado esta noche!