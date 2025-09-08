Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Inspirado en la cultura paisa, este sorteo se transmite diariamente por el canal Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir en tiempo real los resultados y vivir la emoción del juego desde casa.

Resultado del Sorteo del Lunes, 8 de Septiembre de 2025

En la noche del lunes, 8 de septiembre de 2025, el número ganador del sorteo de Paisita Noche fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Cabe destacar que desde 2025, el juego incluye una “quinta balota” o número adicional, que ofrece una oportunidad extra de aumentar las ganancias si se acierta en combinación con otros números del sorteo.



¿Cómo y Cuándo Juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega todos los días, y su horario varía según el día:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

¿Cómo Participar en el Chance Paisita Noche?

Los jugadores pueden realizar apuestas desde tan solo $500 y hasta $25.000, eligiendo una combinación numérica de hasta cuatro cifras. Las modalidades de juego son variadas y se adaptan a diferentes niveles de riesgo y ganancia:



Cuatro cifras directo (o superpleno): Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acertar la última cifra del número ganador.

¿Cómo Reclamar un Premio?

El cobro del premio depende del monto ganado, pero existen algunos requisitos básicos que todo ganador debe cumplir:



Documentos indispensables:

Tiquete original sin enmendaduras ni tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):