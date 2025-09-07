Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, característica de esta zona del país. Los sorteos son transmitidos por el canal Teleantioquia, lo que permite a los jugadores seguir de cerca los resultados en vivo.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números escogidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Paisita Noche hoy, domingo 7 de septiembre

En el sorteo realizado el domingo, 7 de septiembre de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, se introdujo la opción de una “quinta balota” o número adicional, la cual brinda la posibilidad de aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se lleva a cabo todos los días de la semana:



De lunes a sábado: a las 6:00 de la tarde.

Domingos y festivos: a las 8:00 de la noche.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con diferentes niveles de premio según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso de cobro varía según el monto del premio, pero existen documentos básicos que siempre son requeridos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

