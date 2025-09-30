Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en parte de la tradición diaria de juego y entretenimiento. Cada noche, miles de apostadores esperan con emoción la transmisión en vivo por Teleantioquia, soñando con ver su número premiado.

Resultado del sorteo

El número ganador del sorteo del martes, 30 de septiembre de 2025, fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

¡Felicidades a todos los afortunados ganadores! Como siempre, se recomienda confirmar el resultado directamente en los puntos de venta autorizados.



La emoción de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche introdujo una quinta balota, una innovación que añade un número extra para aumentar las probabilidades de ganar y mantener la expectativa hasta el final del sorteo.



Horarios del sorteo

El juego se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es sencillo y accesible, con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Además, ofrece varias modalidades que se adaptan a todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra exacta.

Gracias a esta variedad, tanto los apostadores principiantes como los más experimentados encuentran su modalidad preferida.



Reclamo de premios

El proceso de cobro de premios es rápido y seguro. Para hacerlo, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, se aplican condiciones adicionales:

