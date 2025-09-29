Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más queridos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la tradición y el entretenimiento diario. Cada noche, miles de apostadores siguen en vivo la transmisión por Teleantioquia con la esperanza de ver su número premiado.

Número ganador de hoy

El resultado del sorteo del lunes, 29 de septiembre de 2025 fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde confirmar el resultado directamente con su punto de venta autorizado.



La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche sorprende con una quinta balota, una cifra extra que incrementa las oportunidades de ganar y mantiene la emoción hasta el último momento.



Horarios de sorteo

Los apostadores pueden disfrutar del juego todos los días:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cómo jugar

Participar es sencillo y económico, con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y distintas modalidades para todos los gustos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra exacta.

Esta variedad permite que tanto principiantes como jugadores experimentados encuentren su forma favorita de apostar.



Reclamo de premios

El proceso para cobrar es ágil y seguro. Los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado. Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se exige el formato SIPLAFT diligenciado.

se exige el formato SIPLAFT diligenciado. Más de 181 UVT: además, una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.

El Paisita Noche se mantiene como una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan la emoción del azar en Colombia, ofreciendo cada noche la posibilidad de convertir la suerte en premio.

