Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los colombianos. Cada día, después de las 6:00 p.m., miles de jugadores esperan con entusiasmo la transmisión para conocer el número ganador. La edición del 11 de noviembre de 2025 volvió a demostrar por qué este juego de azar se ha convertido en uno de los más esperados del país.

Un clásico de Antioquia que trascendió fronteras

Originario de Antioquia, el Paisita Noche pasó de ser un sorteo regional a una tradición nacional. Para muchas familias, vecinos y amigos, se ha convertido en un punto de encuentro nocturno lleno de emoción y esperanza. Su transmisión por Teleantioquia es ya un ritual que forma parte de la rutina de miles de hogares que sueñan con acertar el número de la suerte.



Resultado oficial del Paisita Noche – 12 de noviembre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Este resultado dejó varias celebraciones entre los apostadores que confiaron en la combinación del día.



La quinta balota: más emoción y oportunidades

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una innovación que ha elevado la emoción del sorteo y ampliado las posibilidades de ganar. Esta novedad ha sido muy bien recibida por los jugadores, que ahora disfrutan de una experiencia más dinámica y llena de sorpresas.



Horarios oficiales del Paisita Noche

El sorteo mantiene una programación fija que permite a los jugadores seguirlo con facilidad:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Esta constancia ha hecho que el Paisita Noche se convierta en una cita diaria para quienes disfrutan de la emoción del azar.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en este tradicional sorteo antioqueño es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, con distintas modalidades que se ajustan a cada tipo de jugador:



Cuatro cifras directo (su perpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

perpleno): acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten diferentes niveles de apuesta y aumentan las posibilidades de ganar.



Una tradición que une a los colombianos

Más allá de los premios, el Paisita Noche representa un momento especial para compartir, emocionarse y mantener viva la ilusión. Su mezcla de tradición, transparencia y emoción lo mantiene como uno de los sorteos más queridos de Colombia, reafirmando noche tras noche su lugar en la cultura popular.