Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los colombianos. Cada día, después de las 6:00 p.m., miles de jugadores siguen la transmisión con la expectativa de conocer el número ganador. La edición del 14 de octubre de 2025 reafirmó por qué este juego de azar es uno de los más esperados dentro del panorama de las loterías regionales del país.

Un clásico de Antioquia que se convirtió en tradición nacional

Originario de Antioquia, el Paisita Noche ha trascendido fronteras regionales para convertirse en una costumbre en todo el país. Para muchas familias, vecinos y grupos de amigos, este sorteo es un momento de encuentro nocturno. La transmisión por Teleantioquia se ha transformado en un espacio ritual que combina emoción, esperanza y la ilusión de acertar la combinación ganadora. Su arraigo ha hecho que forme parte de la rutina diaria de miles de hogares.



Resultado oficial del Paisita Noche – 11 de noviembre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Este resultado dejó varias celebraciones entre los apostadores que confiaron en la suerte del día.



La quinta balota: una innovación que aumentó el suspenso

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una quinta balota a su formato tradicional, una novedad que elevó la emoción y amplió las oportunidades de ganar. Esta dinámica ha recibido una gran acogida entre los jugadores, quienes ahora disfrutan de un sorteo más versátil y lleno de sorpresas.



Horarios oficiales del Paisita Noche

El sorteo mantiene horarios constantes que lo han convertido en una cita diaria para muchos colombianos:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Esta programación estable permite que los jugadores integren el sorteo a su rutina y sigan cada jornada con expectativa.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en este tradicional sorteo antioqueño es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, permitiendo a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones flexibles permiten diferentes niveles de apuesta y aumentan las posibilidades de obtener premio.



Un sorteo que mantiene viva la tradición

El Paisita Noche no solo destaca por sus premios, sino también por el sentido de comunidad que crea cada noche. Para muchos jugadores, representa un momento especial del día para compartir, emocionarse y mantener viva la esperanza. Su combinación de tradición, transparencia y emoción lo sigue posicionando como uno de los sorteos más queridos del país.