Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los colombianos. Cada día, miles de jugadores están atentos a la transmisión después de las 6:00 p.m., a la espera del número ganador. Su edición del 14 de octubre de 2025 volvió a demostrar por qué este sorteo es uno de los más esperados dentro de las loterías regionales del país.

Un clásico de Antioquia que se volvió tradición nacional

Nacido en Antioquia, el Paisita Noche es más que un sorteo: es una costumbre que reúne a familias, vecinos y amigos noche tras noche. La transmisión por Teleantioquia se ha convertido en el punto de encuentro de quienes disfrutan la emoción compartida de la suerte y el deseo de acertar la combinación ganadora. Para muchos, este espacio se ha transformado en un ritual cargado de esperanza y comunidad.



Resultado del Paisita Noche – 10 de noviembre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Estos números marcaron la suerte de la jornada y dejaron más de una celebración entre los apostadores.



La quinta balota: una novedad que aumentó la emoción

Desde 2025, el Paisita Noche sumó una quinta balota a su mecánica tradicional, una innovación que elevó el suspenso del sorteo y amplió las oportunidades de premio. Esta propuesta ha sido muy bien recibida por el público, que ahora disfruta de un formato más dinámico y con mayores posibilidades de ganar.



Horarios oficiales del Paisita Noche

El sorteo mantiene una programación estable que lo ha convertido en una cita diaria para muchos hogares:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta regularidad, los jugadores han integrado el sorteo a su rutina, cerrando cada día con una dosis de emoción.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en el sorteo es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, y los jugadores pueden escoger entre varias modalidades según su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten una participación flexible y aumentan las posibilidades de obtener un premio.



Un sorteo que sigue sumando tradición y emoción

El Paisita Noche no solo destaca por sus atractivos premios, sino también por el sentido de cercanía y comunidad que genera cada noche. Para muchos colombianos, este sorteo es un momento especial del día, un instante para compartir, emocionarse y soñar con la suerte.