Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los colombianos. Cada día, miles de jugadores están atentos a la transmisión después de las 6:00 p.m., a la espera del número ganador. Su edición del 14 de octubre de 2025 volvió a demostrar por qué este sorteo es uno de los más esperados dentro de las loterías regionales del país.
Nacido en Antioquia, el Paisita Noche es más que un sorteo: es una costumbre que reúne a familias, vecinos y amigos noche tras noche. La transmisión por Teleantioquia se ha convertido en el punto de encuentro de quienes disfrutan la emoción compartida de la suerte y el deseo de acertar la combinación ganadora. Para muchos, este espacio se ha transformado en un ritual cargado de esperanza y comunidad.
Estos números marcaron la suerte de la jornada y dejaron más de una celebración entre los apostadores.
Desde 2025, el Paisita Noche sumó una quinta balota a su mecánica tradicional, una innovación que elevó el suspenso del sorteo y amplió las oportunidades de premio. Esta propuesta ha sido muy bien recibida por el público, que ahora disfruta de un formato más dinámico y con mayores posibilidades de ganar.
El sorteo mantiene una programación estable que lo ha convertido en una cita diaria para muchos hogares:
Gracias a esta regularidad, los jugadores han integrado el sorteo a su rutina, cerrando cada día con una dosis de emoción.
Participar en el sorteo es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, y los jugadores pueden escoger entre varias modalidades según su estrategia:
Estas opciones permiten una participación flexible y aumentan las posibilidades de obtener un premio.
El Paisita Noche no solo destaca por sus atractivos premios, sino también por el sentido de cercanía y comunidad que genera cada noche. Para muchos colombianos, este sorteo es un momento especial del día, un instante para compartir, emocionarse y soñar con la suerte.