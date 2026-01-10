Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, en especial entre quienes siguen de forma constante los resultados del chance nocturno. Cada noche, miles de personas están atentas al número ganador con la esperanza de acertar y obtener alguno de los premios disponibles, lo que ha convertido a este sorteo en una referencia habitual dentro de los juegos de azar del país.

Una vez se publican los resultados del Paisita Noche, los jugadores pueden verificarlos a través de los canales oficiales del operador autorizado. Estas plataformas facilitan la consulta del número ganador, el animal correspondiente al sorteo, el plan de premios vigente y los resultados de sorteos anteriores.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy sábado 10 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 1823 - Conejo



Número ganador: 1823

Tres primeras cifras: 182

Tres últimas cifras: 823

Animal: Conejo

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite participar tanto con apuestas sencillas como con combinaciones más completas, todas con pagos definidos por cada peso apostado. Gracias a esta diversidad, el juego se mantiene entre los más buscados dentro de los resultados de chance.



Aciertos por cifras finales

Entre las apuestas más populares se encuentran las que se realizan sobre las cifras finales del número ganador, ya que son fáciles de jugar y rápidas de verificar tras el sorteo nocturno:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Quienes logran una combinación más precisa pueden acceder a premios superiores, según la modalidad elegida:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas ofrecen los premios más altos dentro del Paisita Noche:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que cualquier premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es el sorteo diario en horario nocturno, que permite a los jugadores consultar resultados todas las noches de manera constante.