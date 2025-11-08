Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más queridos por los colombianos. Nacido en el corazón de Antioquia, este juego de azar se ha transformado en una tradición que atraviesa generaciones, uniendo a familias, amigos y comunidades que cada noche esperan con emoción los resultados del sorteo. Más que una apuesta, el Paisita Noche representa un momento de encuentro y celebración popular.

Resultado oficial del sorteo - 8 de noviembre

El sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025 entregó como resultado oficial el número: (en minutos)



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Una tradición que reúne a miles de jugadores

Desde hace décadas, el Paisita Noche ha trascendido su función de simple sorteo para convertirse en un ritual cotidiano dentro de muchos hogares antioqueños y del resto del país. Su transmisión diaria por Teleantioquia es uno de los espacios más esperados de la jornada, cuando las familias se reúnen frente al televisor o siguen los resultados del chance a través de medios digitales.

Este hábito compartido ha hecho que el juego se mantenga como un punto de conexión entre generaciones, reforzando el sentido de comunidad y manteniendo vivas las costumbres locales. No es extraño escuchar conversaciones sobre el número ganador en tiendas, grupos de WhatsApp o en redes sociales, donde miles de apostadores comparten su entusiasmo y anécdotas.

La combinación de tradición, emoción y cercanía con el público ha convertido al Paisita Noche en un referente indiscutible dentro de los juegos de azar en Colombia.



La quinta balota: un giro que renovó el juego

En 2025, el Paisita Noche dio un paso innovador con la introducción de la quinta balota, una novedad que revolucionó la dinámica del sorteo. Esta adición no solo aumentó las posibilidades de ganar, sino que también incorporó un elemento extra de suspenso que mantiene al público expectante hasta el último momento.



La “quinta balota” fue recibida con entusiasmo por los apostadores, quienes la consideran una mejora que refrescó el formato tradicional del juego. Desde su lanzamiento, esta modalidad ha incrementado el interés por los resultados del Paisita Noche, consolidando su posición como uno de los sorteos más seguidos del país.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche mantiene una programación estable, lo que facilita a los jugadores seguir de cerca los resultados sin alterar su rutina diaria. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta constancia en los horarios ha convertido al Paisita Noche en una cita fija dentro del día a día de miles de colombianos, quienes ajustan su agenda para no perderse la emoción del sorteo nocturno.



Cómo jugar el Paisita Noche

Participar en el Paisita Noche es fácil, accesible y adaptable a todos los presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, con distintas modalidades diseñadas para diferentes tipos de jugadores. Entre las más populares se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número ganador.

Combinado cuatro cifras: mismas cifras, en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada opción ofrece diferentes premios, lo que permite a los participantes elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o preferencia personal.