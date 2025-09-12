Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Inspirado en la cultura paisa, este sorteo se transmite diariamente por el canal Teleantioquia, permitiendo a los jugadores vivir la emoción de los resultados en vivo desde la comodidad de su hogar.

Número ganador de Paisita Noche hoy, viernes 12 de septiembre

En la noche del viernes, 12 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, el juego incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar, haciendo cada sorteo más dinámico y atractivo para los apostadores.



¿Cuándo se juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

¿Cómo participar en el Chance Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es fácil y accesible, ya que las apuestas van desde $500 hasta $25.000. Los participantes pueden elegir hasta cuatro cifras y probar suerte en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para reclamar un premio, el jugador debe presentar siempre el tiquete original en buen estado y el documento de identidad (original y copia).

Sin embargo, según el monto obtenido —calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario)— se exigen requisitos adicionales:

