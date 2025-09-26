Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la cultura popular.

Cada noche, miles de apostadores siguen la transmisión en vivo por Teleantioquia, con la esperanza de acertar el número ganador y llevarse un premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del último sorteo del Paisita Noche

El número ganador del chance Paisita Noche de este viernes 26 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, este tradicional chance incorporó una quinta balota, una cifra adicional que aumenta las posibilidades de ganar y mantiene la emoción hasta el último momento.



Horario de los sorteos

El Paisita Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Esto permite a los jugadores disfrutar de la expectativa cada noche, sin importar el día de la semana.



Cómo participar

Jugar al Paisita Noche es fácil y accesible, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos. Los participantes pueden escoger hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego se adapta tanto a apostadores frecuentes como a principiantes que buscan probar suerte.



Reclamo de premios

Cobrar un premio es un proceso rápido y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 181 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Noche sigue consolidándose como una tradición que combina emoción, accesibilidad y múltiples oportunidades de ganar, convirtiéndose en una cita obligada para quienes disfrutan de la suerte y el azar en cada jugada.