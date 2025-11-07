Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más apreciados por los colombianos. Nacido en Antioquia y arraigado en la tradición popular, este chance ha logrado mantenerse vigente a través de generaciones, convirtiéndose en un espacio que reúne a familias, vecinos y apostadores de todo el país. Cada noche, la expectativa por conocer el número ganador se mezcla con ese sentido de comunidad que distingue a este juego de azar.

Resultado oficial del sorteo - 7 de noviembre

El sorteo del viernes 7 de noviembre de 2025 entregó como resultado oficial el número 4771, asociado al animal Zorro.



Tres últimas cifras: 771.

Dos últimas cifras: 71.

Animal asociado: Zorro.

Este resultado marcó la jornada y dejó celebraciones en distintos rincones del país, donde muchos jugadores siguieron minuto a minuto la transmisión.



Una tradición que reúne a miles de jugadores

Desde hace décadas, el Paisita Noche es más que un sorteo: es un ritual diario presente en numerosos hogares, especialmente en Antioquia. La transmisión por Teleantioquia se ha convertido en un momento esperado, donde la emoción se comparte en familia y se multiplica en conversaciones de barrio, redes sociales y grupos comunitarios.

Su capacidad para unir generaciones y mantener vivas costumbres locales lo ha consolidado como un referente dentro de los juegos de azar del país.



La quinta balota: un giro que renovó el juego

En 2025, el Paisita Noche sorprendió a su audiencia con la llegada de la quinta balota, una innovación que añadió más suspenso y amplió las posibilidades de premio. Esta nueva modalidad elevó la emoción del sorteo y, desde su implementación, ha sido celebrada por los apostadores por darle un dinamismo adicional a la experiencia nocturna.



Horarios del sorteo

La programación del Paisita Noche se mantiene estable, lo que facilita su seguimiento por parte de los jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a estos horarios, el sorteo se ha convertido en un punto fijo dentro de la rutina diaria de miles de personas.



Cómo jugar el Paisita Noche

Participar es sencillo y se adapta a todos los presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, con modalidades pensadas para distintos tipos de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto del número.

: acierto exacto del número. Combinado cuatro cifras: mismas cifras en cualquier orden.

mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: aci erto de las tres últimas cifras.

erto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, permitiendo que cada jugador elija su estrategia según sus preferencias.



Un sorteo que conecta al país

El Paisita Noche sigue siendo una tradición que trasciende el azar. Su cercanía con el público, la integración de nuevas dinámicas y su presencia constante en la vida cotidiana lo convierten en uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. Cada noche, este juego mantiene viva la emoción y refuerza la conexión entre comunidades, familias y apostadores en todo el territorio nacional.