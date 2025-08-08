Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en una verdadera tradición. Con transmisiones diarias en vivo a través de Teleantioquia, este sorteo ofrece la oportunidad de participar desde tan solo $500 y acceder a premios significativos con una inversión mínima.

Número ganador del sorteo

Número ganador: 9695.

Tres últimas cifras: 695.

Dos últimas cifras: 95.

Animal asociado: León.

¡Felicitaciones a todos los afortunados! Se recuerda la importancia de verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



¿A qué hora se juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

¿Cómo se juega el Paisita Noche?

Este chance ofrece múltiples formas de ganar, dependiendo de la cantidad y orden de las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo (superpleno): Coincidencia exacta del número completo.

Cuatro cifras combinado: Acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: Tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): Coincidencia de la última cifra.

Desde 2025, se incluyó la opción de quinta balota. Si esta coincide con el número principal elegido, el valor del premio aumenta de manera considerable.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para reclamar, el jugador debe presentar:



Tiquete original (sin tachaduras ni enmendaduras).

Cédula de ciudadanía original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto del premio:



Menos de 48 UVT: Solo documentación básica.

Solo documentación básica. Entre 48 y 181 UV T: Añadir Formato SIPLAFT (disponible en puntos de venta).

T: Añadir Formato SIPLAFT (disponible en puntos de venta). Más de 182 UVT: También se debe presentar certificación bancaria reciente (máximo 30 días). El pago se realiza vía transferencia en un plazo de aproximadamente 8 días hábiles.

El Paisita Noche no es solo un juego, sino una tradición que llena de expectativa a miles de hogares cada noche. ¿Ya revisaste tu número? La próxima jugada podría cambiar tu suerte.