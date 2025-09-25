En vivo
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Petro en la ONU
Once Caldas

Resultado Baloto y Revancha, último sorteo miércoles 24 de septiembre de 2025

Descubra los números ganadores del último sorteo 2557 Baloto del lunes y la guía esencial para jugar y cobrar premios sin complicaciones.

Números del Baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El Baloto y Revancha realizó su sorteo número 2557 este miércoles, 24 de septiembre de 2025, dejando más de 15.000 ganadores y acumulando millonarios premios para el próximo sorteo del sábado, 27 de septiembre.

Conozca aquí los números ganadores, la cantidad de ganadores por categoría y el nuevo acumulado.

Resultados del Baloto

El sorteo del Baloto dejó como resultado los números 10 - 29 - 02 - 07 - 34 y la Superbalota 04.

Resultados de Revancha

Para Revancha, los números ganadores fueron 09 - 03 - 02 - 21 - 35 y la Superbalota 12.

Próximo sorteo

El próximo sorteo del Baloto Revancha se realizará el sábado, 27 de septiembre de 2025, con acumulados de $21.300 millones para Baloto y $4.200 millones para Revancha.

Los jugadores pueden adquirir su tiquete en puntos autorizados o en canales digitales oficiales hasta pocas horas antes del sorteo.

