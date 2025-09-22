Resultado Caribeña Día sorteo lunes 22 de septiembre de 2025

El sorteo Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de chance más tradicionales y seguidos en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su popularidad se debe a su bajo costo, facilidad para participar y la emoción de ganar premios en efectivo todos los días.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 22 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 22 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega diariamente después de las 2:30 p.m., con resultados publicados en tiempo real. Esto permite que los jugadores conozcan de inmediato si la suerte los acompañó en la jornada.



Modalidades de apuesta

Este sorteo ofrece diferentes opciones para adaptarse al estilo de cada apostador. Los premios cambian según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras exactas.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas modalidades, el Caribeña Día resulta atractivo tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para quienes prefieren mayores desafíos.



Valor de las apuestas

El sorteo es accesible para cualquier presupuesto, con un rango de inversión que permite a todos participar:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta manera, los jugadores pueden apostar desde montos pequeños hasta cantidades más altas para aspirar a premios significativos.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben presentar ciertos documentos según el valor del premio:

