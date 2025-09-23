Resultado Caribeña Día sorteo martes 23 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe. Cada tarde reúne a miles de jugadores que buscan la emoción de probar su suerte, atraídos por su bajo costo, facilidad para participar y la posibilidad de ganar premios en efectivo.

Número ganador Caribeña Día hoy, martes 23 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 23 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican en tiempo real, lo que permite a los apostadores conocer de inmediato si la fortuna estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece distintas formas de participación, adaptadas a diferentes estilos de jugadores. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Caribeña Día resulta atractivo tanto para quienes buscan apuestas simples como para quienes prefieren un mayor desafío.



Valor de las apuestas

La accesibilidad es otro de los puntos fuertes de este sorteo:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede participar, desde quienes hacen una inversión pequeña hasta quienes buscan apostar montos más altos con la expectativa de premios más significativos.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Caribeña Día deben presentar los siguientes documentos para hacer efectivo su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, dependiendo del valor del premio (medido en UVT), se solicitan requisitos adicionales:

