Resultado Caribeña Día último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana, gracias a su combinación de emoción, cercanía con el público y transparencia en cada sorteo.

Para miles de jugadores, este chance no es solo una apuesta, sino una costumbre diaria llena de ilusión y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 26 de octubre de 2025 es el 2606 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2606

Dos últimas cifras: 06

Tres últimas cifras: 606

La quinta: 7

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha hecho que el sorteo se convierta en una cita ineludible para los apostadores del Caribe colombiano, quienes viven cada jornada con entusiasmo, expectativa y la esperanza de acertar el número ganador.



La emoción que genera este sorteo ha trascendido las fronteras regionales, ganando seguidores en distintas zonas del país que disfrutan la adrenalina de participar y soñar con la buena suerte.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también radica en la variedad de sus modalidades, que se adaptan a todos los estilos de juego y presupuestos. Cada opción ofrece distintas formas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Caribeña Día mantiene su atractivo entre jugadores frecuentes y quienes se inician en el mundo del chance, garantizando diversión y emoción en cada jornada.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Caribeña Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite a cualquier persona participar sin necesidad de grandes inversiones.

Esta característica ha hecho que el sorteo sea una opción popular y cercana, manteniendo su presencia constante en los hogares del Caribe colombiano.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo, seguro y transparente. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y transparencia, el Caribeña Día continúa siendo un referente entre los juegos de azar de Colombia, llevando alegría y oportunidades de ganar a miles de jugadores que confían cada día en la suerte.