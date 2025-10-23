En vivo
Resultado Caribeña Día último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

Resultado Caribeña Día último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 2:30 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy jueves 23 de octubre de 2025.

Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, destacándose por su tradición, emoción y cercanía con el público.

Cada jornada, miles de personas siguen este sorteo con ilusión, convirtiéndolo en una costumbre diaria llena de expectativa y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horario y transmisión del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha convertido al sorteo en una tradición muy esperada en la región Caribe, donde la emoción y la esperanza se renuevan con cada jornada. Miles de apostadores siguen el sorteo en tiempo real, soñando con acertar el número ganador y celebrar la suerte.

Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada forma de apostar brinda una experiencia única:

  • 4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad mantiene el atractivo del juego tanto para apostadores habituales como para quienes prueban suerte por primera vez, garantizando diversión y emoción en cada sorteo.

Valor de las apuestas

El Caribeña Día es reconocido por su accesibilidad y flexibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite que cualquier persona participe sin necesidad de grandes inversiones. Este factor ha sido clave en su popularidad, posicionándolo como uno de los sorteos más participativos y queridos de la Costa Caribe.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo, seguro y transparente. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:

  • Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
  • Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

  • Menor a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este procedimiento garantiza la transparencia y confianza que caracterizan al Caribeña Día, un sorteo que continúa llevando emoción, suerte y alegría a miles de hogares colombianos.

