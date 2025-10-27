Resultado Caribeña Día último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y tradicionales de la Costa Caribe colombiana.

Su combinación de emoción, cercanía con los jugadores y transparencia en cada sorteo lo convierte en una cita diaria llena de ilusión y esperanza para miles de personas.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha hecho que los apostadores del Caribe colombiano vivan cada jornada con entusiasmo y expectativa, esperando acertar el número ganador.

La emoción de este juego ha trascendido la región, ganando seguidores en distintas zonas de Colombia que disfrutan la adrenalina de participar y soñar con la buena suerte.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también se debe a la variedad de sus modalidades, que se adaptan a todos los estilos de juego y presupuestos. Cada opción ofrece distintas formas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Caribeña Día mantiene su atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes se inician en el mundo del chance, asegurando diversión y emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Caribeña Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de grandes inversiones.

Esta característica hace que el sorteo sea cercano y presente en numerosos hogares del Caribe colombiano.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo, seguro y transparente. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos:

