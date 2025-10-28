Resultado Caribeña Día último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos y queridos de la Costa Caribe colombiana. Su éxito radica en la emoción que despierta entre los apostadores, la cercanía con el público y la transparencia que caracteriza cada uno de sus sorteos.

Para miles de colombianos, este chance representa más que una simple apuesta: es una tradición diaria llena de ilusión y esperanza, donde cada número tiene el poder de transformar una historia.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 28 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido al sorteo en una cita imperdible para los apostadores del Caribe colombiano, quienes siguen cada jornada con entusiasmo, expectativa y la esperanza de acertar el número ganador.

La emoción que genera este chance ha trascendido las fronteras regionales, conquistando también a jugadores de diferentes partes del país. Su constancia, transparencia y tradición lo han posicionado como un referente entre los juegos de azar en Colombia.



Modalidades de juego

Parte del éxito del Caribeña Día se debe a la diversidad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a los distintos estilos de juego y presupuestos. Cada modalidad brinda una oportunidad diferente de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Caribeña Día mantiene su atractivo tanto entre jugadores experimentados como entre quienes se inician en el mundo de los chances, convirtiéndose en una experiencia divertida, accesible y llena de emoción.