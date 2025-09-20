Resultado Chontico Día sábado 20 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región, y se ha convertido en parte de la tradición y la cultura popular del suroccidente colombiano.

Cada jornada reúne a miles de apostadores que buscan la oportunidad de ganar premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 20 de septiembre de 2025 fue el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo cuenta con una quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de ganar y hace que los premios sean aún más atractivos para los jugadores.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., permitiendo a los participantes seguir el resultado en tiempo real y vivir la emoción de cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las razones de su popularidad es la variedad de opciones para jugar, que se ajustan a diferentes estrategias y presupuestos. Los premios varían según el número de cifras acertadas y el orden en que salgan:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todo tipo de jugadores, con una apuesta mínima de $500 pesos y una máxima de $25.000 pesos. Esta flexibilidad permite que tanto apostadores ocasionales como frecuentes puedan participar.



Cómo reclamar los premios

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):



Menores a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y atractivos premios, el Chontico Día continúa siendo una de las apuestas preferidas en el suroccidente colombiano.