Resultado Chontico Día viernes 19 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca.

Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y con el paso de los años se ha consolidado como parte de la tradición y cultura popular del suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 19 de septiembre de 2025 fue el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Chontico Día incorporó la quinta balota, una cifra adicional que incrementa las posibilidades de ganar y ofrece premios más atractivos para los apostadores.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., permitiendo a los jugadores seguir los resultados en tiempo real y vivir la emoción de cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito de este juego es la variedad de opciones para participar. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que se presenten:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

coincidencia exacta en las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

acierto exacto en las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Valor de las apuestas

Este chance es accesible para todos los presupuestos, con montos que van desde:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Así, tanto quienes juegan de manera ocasional como los apostadores frecuentes pueden participar sin dificultades.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Chontico Día, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):

