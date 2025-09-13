Resultado de la Lotería de Boyacá del 13 de septiembre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo número 4589, un evento que no solo despierta la ilusión de miles de apostadores en Colombia, sino que también cumple con un propósito social: recaudar fondos que se destinan directamente a la salud de los boyacenses y del país en general.

Reconocida como una de las loterías más tradicionales, la Lotería de Boyacá nació en 1923 y, más de un siglo después, sigue siendo la favorita de muchos jugadores gracias a sus atractivos premios.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Ganadores y premios del sorteo 4589

Si adquirió un billete para este sorteo, es recomendable revisarlo con detenimiento. Además del premio mayor, se entregaron numerosos secos, aumentando las oportunidades de ganar.

La lista completa de ganadores está disponible en los canales oficiales de la lotería, donde los participantes pueden verificar si su número resultó favorecido.



¿Dónde reclamar los premios?

Los premios se reclaman según su valor y la ubicación del ganador:



Premio mayor o superiores a $10 millones: deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N° 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá).

deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N° 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá). Ganadores fuera de Tunja: pueden dirigirse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación.

pueden dirigirse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación. Premios menores a $10 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, distribuidores oficiales o a través de la página web oficial de la lotería.

Para quienes tengan dudas sobre impuestos, tiempos de cobro o requisitos, está disponible la línea de atención por WhatsApp: 315 872 7559.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar es sencillo y existen dos modalidades:



Billete físico: disponible en la calle con vendedores autorizados, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales.

disponible en la calle con vendedores autorizados, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales. Compra en línea: a través de plataformas digitales autorizadas.

Cada jugador puede adquirir un billete completo o una fracción (generalmente dividida en cuatro partes). Los billetes incluyen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.