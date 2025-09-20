Resultado de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La ilusión de miles de colombianos volvió a encenderse con el sorteo número 4590 de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del país. Este evento no solo entrega millonarios premios, sino que también cumple una labor social: los recursos recaudados se destinan directamente al sistema de salud en Boyacá y en todo el territorio nacional.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el 8555 de la serie 281. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Lanzamiento adicional Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entregó numerosos secos, lo que amplía las posibilidades de ganar para quienes compraron su billete. La lista oficial de ganadores puede consultarse en los canales oficiales de la entidad.



¿Dónde reclamar los premios?

El proceso para cobrar depende del monto obtenido:



Premio mayor y superiores a $10 millones: se deben reclamar personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá).

se deben reclamar personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá). Ganadores fuera de Tunja: pueden acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación.

pueden acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación. Premios menores a $10 millones: se reclaman en puntos de venta autorizados, distribuidores oficiales o a través de la página web de la lotería.

Para resolver inquietudes sobre impuestos, requisitos o tiempos de pago, la entidad dispone de una línea de atención por WhatsApp: 315 872 7559.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar es sencillo y existen dos modalidades:



Billete físico: disponible con vendedores autorizados en la calle, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales.

disponible con vendedores autorizados en la calle, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros canales oficiales. Compra en línea: a través de plataformas digitales autorizadas.

Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Los jugadores pueden adquirir el billete completo o en fracciones, generalmente divididas en cuatro partes.

