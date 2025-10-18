Resultado de Lotería de Boyacá del 18 de octubre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá de este sábado 18 de octubre de 2025 ya celebró su sorteo número 4594, liderado por el Gobierno del Departamento de Boyacá, con el objetivo de generar más recursos destinados a fortalecer la salud de los boyacenses y de todos los colombianos.

Si alguien participó en este sorteo, es importante revisar cuidadosamente su billete, ya que además del premio mayor se entregaron decenas de premios secos. La Lotería de Boyacá, fundada en 1923, es una de las más tradicionales y reconocidas del país, con más de un siglo de historia llevando suerte y esperanza a miles de hogares.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 18 de octubre de 2025 es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación se presentan los resultados de los premios secos correspondientes al sorteo más reciente. Se recomienda revisar con atención el billete y confirmar si figura entre los ganadores.

(En minutos)



El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 10:42 p. m. (hora local) y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece o mediante la transmisión en directo por Facebook Live en la página de Telesantiago.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si una persona resulta ganadora del premio mayor o de un premio superior a los 10 millones de pesos, el pago se realizará únicamente en las instalaciones oficiales de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.º 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja (Boyacá).

Para quienes viven fuera de Tunja, existe la posibilidad de acercarse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde se brindará orientación sobre el proceso de reclamación.

En el caso de los premios menores a 10 millones de pesos, estos pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es muy sencillo. Los jugadores pueden hacerlo de dos maneras principales: comprando el billete físico tradicional o de forma digital, a través de los canales oficiales.

Cada persona puede adquirir un billete completo o una fracción (cada billete suele dividirse en cuatro fracciones) por medio de:



Vendedores autorizados: personas identificadas que venden los billetes en la calle.

personas identificadas que venden los billetes en la calle. Puntos de venta autorizados: como corresponsales bancarios (por ejemplo, Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Es fundamental verificar que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras, y que la fecha del sorteo corresponda a la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, se recomienda conservar el billete en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.