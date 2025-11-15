Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 15 de noviembre, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo número 4598 este 15 de noviembre de 2025, bajo la dirección del gobierno del departamento de Boyacá. Este evento, además de despertar la emoción de miles de jugadores en todo el país, contribuye a generar más recursos para fortalecer el sistema de salud de los boyacenses y de los colombianos.

Si usted participó en el más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá, es importante revisar cuidadosamente su billete, ya que además del premio mayor se entregaron decenas de premios secos. Esta lotería, una de las más tradicionales del país, opera desde 1923 y sigue siendo referente entre los juegos de azar en Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $17.000 millones!

Para resolver dudas relacionadas con el cobro del premio —ya sea sobre plazos, impuestos o el manejo del impuesto de ganancia ocasional en premios en especie— los jugadores pueden comunicarse directamente a la línea de WhatsApp 3158727559.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación se presentan todos los premios secos que cayeron en este sorteo, para que los participantes puedan verificar su billete y confirmar si resultaron ganadores:



(En minutos)

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza cada sábado a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través de Canal Trece o mediante la transmisión de Telesantiago en Facebook.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Los ganadores del premio mayor o de cualquier premio superior a 10 millones de pesos deben reclamarlo personalmente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, Piso 3, Tunja, Boyacá.

Si el ganador reside fuera de Tunja, puede acercarse a las oficinas de distribución o a los puntos de venta autorizados para recibir asesoría sobre el proceso. Para los premios inferiores a 10.000.000 de pesos, estos pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, en las oficinas de distribución o mediante la página oficial de la entidad.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo y se puede hacer de dos maneras: comprando el billete físico de forma tradicional o adquiriéndolo en línea.

Los jugadores pueden comprar un billete completo o una fracción —generalmente dividida en cuatro partes— a través de:



Vendedores autorizados en la calle: personal debidamente identificado.

Puntos de venta autorizados: como corresponsales bancarios (Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, máquinas Sipaga, entre otros.

Es esencial comprobar que el billete no tenga tachaduras o enmendaduras y que la fecha del sorteo sea correcta. Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, se recomienda conservar el billete en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.