Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 8 de noviembre, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo número 4597 este sábado 8 de noviembre, bajo la dirección del Gobierno del Departamento de Boyacá, con el propósito de seguir generando recursos para fortalecer el sistema de salud de los boyacenses y de todos los colombianos.

Si participó en este sorteo, es importante revisar con atención su billete, ya que, además del premio mayor, se entregaron decenas de premios secos. Esta lotería, una de las más tradicionales del país, cuenta con una historia que se remonta a 1923 y sigue siendo sinónimo de confianza y esperanza para miles de jugadores.

Númer ganador de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 8 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 8 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

En caso de dudas sobre el cobro de premios, los tiempos de pago o los impuestos aplicables, incluyendo el de ganancia ocasional en premios en especie, la entidad dispone de la línea de WhatsApp 315 872 7559, donde se brinda orientación directa a los ganadores.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 8 de noviembre de 2025

A continuación, se presentan los números correspondientes a los premios secos del sorteo 4597. Revise cuidadosamente su billete y compruebe si la suerte estuvo de su lado.



(En minutos)

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 10:42 p. m. (hora local) y puede verse en vivo a través del Canal Trece y la página de Facebook de Telesantiago, donde se transmite en directo cada semana.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si resulta ganador del premio mayor o de un premio superior a 10 millones de pesos, deberá reclamarlo directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, Piso 3, en la ciudad de Tunja (Boyacá).

Para quienes residan fuera de Tunja, la recomendación es acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirán la asesoría necesaria para el trámite de cobro.

En caso de premios menores a 10 millones de pesos, estos pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados, en las oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es muy sencillo y puede hacerse de dos formas principales: comprando un billete físico tradicional o adquiriéndolo en línea.

Cada jugador puede comprar un billete completo o una fracción (un billete suele dividirse en cuatro fracciones) a través de:



Vendedores autorizados, debidamente identificados en las calles.

Puntos de venta oficiales, como corresponsales bancarios (Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed o Sipaga, entre otros.

Es fundamental verificar que el billete no tenga tachaduras ni enmendaduras, y que la fecha del sorteo coincida con la del número adquirido. Cada billete está conformado por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, se recomienda conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.