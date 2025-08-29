Publicidad

Resultado de MiLoto este 28 de agosto de 2025: números y más

Descubra los resultados del sorteo #0388 de MiLoto del 28 de agosto de 2025. Aunque nadie se llevó el premio mayor, miles de colombianos ganaron premios en las categorías de 4, 3 y 2 aciertos.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 12:40 a. m.

El sorteo MiLoto #0387 realizado este jueves, 28 de agosto de 2025 ya entregó sus resultados oficiales. En total, el juego registró 10.050 ganadores en todo el país, con una bolsa de premiación de $500 millones.

Los números ganadores del último sorteo de este jueves de MiLoto son: 18 - 35 - 16 - 36 - 07.s.

El Sorteo #0388 de MiLoto, vigilado por la Supersalud y autorizado por Coljuegos, mantiene la confianza de los colombianos en la transparencia de sus resultados.

Con un nuevo acumulado de $500 millones en juego, la expectativa crece para el próximo sorteo. No se pierda la oportunidad de ser el próximo millonario. Siga de cerca las redes sociales y el sitio web oficial de Baloto para conocer la fecha y hora del próximo sorteo.

