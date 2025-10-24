En vivo
Resultado de MiLoto, último sorteo hoy viernes 24 de octubre 2025

Resultado de MiLoto, último sorteo hoy viernes 24 de octubre 2025

El sorteo #421 de MiLoto, juego asociado a Baloto, dejó más de 10.000 ganadores y una premiación total de millones de pesos.

Miloto hoy
MiLoto Cayó Hoy
Foto: MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

En el sorteo número 421 de MiLoto, realizado el viernes, 24 de octubre de 2025, la suerte no le sonrió a ningún apostador al no lograr acertar los cinco números ganadores y no llevarse a casa el gran premio de $400 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron: . Según el reporte oficial de MiLoto, el sorteo registró un total de más de 10.000 ganadores.

Nuevo acumulado de MiLoto

El acumulado del sorteo, que era de $400 millones, aumentó a $500 millones para la próxima jornada, que se jugará este lunes, 27 de octubre.

Los interesados pueden consultar el video oficial del sorteo en la página de MiLoto, donde también se encuentran los resultados históricos y los detalles de participación.

